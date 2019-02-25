День герба и флага может появиться в Псковской области
В календаре памятных дат Псковской области может появиться еще один праздник. Это День флага и герба региона. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, такое предложение поступило от членов регионального геральдического совета в Общественную палату Псковской области.
Отмечать памятную дату предложено 20 февраля. Именно в этот день в 2019 году были официально зарегистрированы и внесены в регистр Российской Федерации геральдические символы Псковской области.
В ближайшее время могут быть внесены изменения в региональный закон «О памятных датах».
КСТАТИ
Работа над гимном региона пока не завершена. Написан на данный момент лишь текст. А вот музыку предложено выбрать на основе конкурса, который продлится до 15 апреля этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU