День герба и флага может появиться в Псковской области

СЕГОДНЯ 21:54 2019-02-25T21:54:35+03:00

В Псковской области может появиться День флага и герба региона. Фото: Владимир Кольцов

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В календаре памятных дат Псковской области может появиться еще один праздник. Это День флага и герба региона. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, такое предложение поступило от членов регионального геральдического совета в Общественную палату Псковской области.

Отмечать памятную дату предложено 20 февраля. Именно в этот день в 2019 году были официально зарегистрированы и внесены в регистр Российской Федерации геральдические символы Псковской области.

В ближайшее время могут быть внесены изменения в региональный закон «О памятных датах».

КСТАТИ

Работа над гимном региона пока не завершена. Написан на данный момент лишь текст. А вот музыку предложено выбрать на основе конкурса, который продлится до 15 апреля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU