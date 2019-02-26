Псковские пограничники нашли во время досмотра двух машин нож и охотничий патрон

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-26T10:09:55+03:00

Патрон завалился за заднее сиденье автомобиля, поэтому водитель и забыл про него, а пограничники опасную вещь нашли. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

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Псковские пограничники во время досмотра двух автомобилей на пунктах пропуска нашили нож и охотничий патрон. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, теперь нарушителей ждет наказание.

Инциденты произошли на автомобильных пунктах пропуска «Убылинка» и «Бурачки». И в первом, и во втором случае нарушители направлялись в Латвию. Сначала пограничники остановили иномарку под управлением 43-летнего мужчины. Между сиденьями у него лежал нож в чехле. Его дина достигала почти тридцати сантиметров.

Затем пограничники остановили еще одну иномарку. Рядом с задним сидением проверяющие обнаружили патрон калибра 12 миллиметров. Как выяснилось после, водители просто не проверили свои автомобили перед выездом и забыли о запрещенных к вывозу вещах. Патрон и нож переданы экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU