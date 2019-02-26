СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-26T11:42:59+03:00

Автомобиль крепко засел в провале, самостоятельно выбраться не получилось. Фото: Дмитрий Шлыгин.

Улицу реконструировали в 2015 году, но после этой зимы в ней образовался провал

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В Пскове на улице Калинина машина провалилась колесом в глубокую яму. Как стало известно «Комсомольской правде - Псков», деталями инцидента псковичи поделились в социальных сетях.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Калинина и улицы Детской, рядом со штабом 76-ой воздушно-десантной дивизии. Автомобиль поворачивал налево, в сторону городского ЗАГСа, когда асфальт провалился и переднее левое колесо машины оказалось в яме.

По словам свидетелей аварии, автовладелец вызвал дорожных полицейских, чтобы зафиксировать происшествие. Спасатели помогли достать автомобиль из провала.

КСТАТИ

Улицу Калинина и улицу Детскую реконструировали в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский». На работы выделили больше 155 миллионов рублей. Завершились работы в середине 2016 года. Подрядчиком выступила фирма «Эгле».

Реконструкция улицы Калинина завершилась в середине 2016 года.Фото: Александр СИДОРЕНКО

КОНКРЕТНО

Дороги после зимы во всем Пскове находятся в плохом состоянии (подробнее). Губернатор Псковской области поставил городским властям «неуд» за уборку снега и ремонт улиц (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU