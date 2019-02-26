В Псковской области мошенники оформили кредиты на пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-26T13:01:02+03:00

Жительница Опочки стала жертвой мошенников - неизвестные предложили ей поиграть на онлайн-бирже, но вместо обещанных прибылей взяли на ее имя кредиты. Фото: Анастасия Осипова

А начиналось все с предложения заработать на онлайн-бирже

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Жительница Опочки (Псковская область) стала жертвой мошенников. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, пенсионерка в прошлом работала бухгалтером и потому, полагала она, провести ее на цифрах и расчетах невозможно. А потому с легкостью согласилась на предложение неплохо заработать на онлайн-бирже. Ей разъяснили, что ничего сложного предпринимать не потребуется. Достаточно будет делать ставки на акции некоторых компаний. Зато выручка будет солидной. Все взвесив, женщина согласилась. Для оформления отношений мошенники попросили паспортные данные и ряд других сведений.

А вскоре на имя опочанки были взяты кредиты на общую сумму в 300 тысяч рублей.

Только это заставило женщину осознать, что она имеет дело с мошенниками.

Пострадавшая обратилась в полицию за помощью. Идет поиск авторов переписки с жительницей Опочки.

ИСТОЧНИК KP.RU