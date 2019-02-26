В Псковской области мошенники оформили кредиты на пенсионерку
Жительница Опочки (Псковская область) стала жертвой мошенников. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, пенсионерка в прошлом работала бухгалтером и потому, полагала она, провести ее на цифрах и расчетах невозможно. А потому с легкостью согласилась на предложение неплохо заработать на онлайн-бирже. Ей разъяснили, что ничего сложного предпринимать не потребуется. Достаточно будет делать ставки на акции некоторых компаний. Зато выручка будет солидной. Все взвесив, женщина согласилась. Для оформления отношений мошенники попросили паспортные данные и ряд других сведений.
А вскоре на имя опочанки были взяты кредиты на общую сумму в 300 тысяч рублей.
Только это заставило женщину осознать, что она имеет дело с мошенниками.
Пострадавшая обратилась в полицию за помощью. Идет поиск авторов переписки с жительницей Опочки.
ИСТОЧНИК KP.RU