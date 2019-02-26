Один телефонный звонок мошенников обошелся жителю Великих Лук в 7000 рублей

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-26T13:10:18+03:00

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Житель Великих Лук стал жертвой мошенников. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 39-летний мужчина 25 февраля получил странный телефонный звонок. Правда, вначале таковым он не показался. Женский голос на том конце провода представился сотрудником банка. Незнакомка сообщила, что именно в этот момент кто-то пытается снять деньги с карты пользователя, но она готова предотвратить незаконные действия. Для этого женщина просила всего лишь уточнить реквизиты банковской карты. Мужчина, словно находясь под гипнозом, сообщил все, о чем просила незнакомка. Разговор завершился. Мужчина облегченно вздохнул.

Но неожиданно с его карты прошло списание 7000 рублей. Потерпевший обратился в полицию, осознав, что его развели мошенники. Возбуждено уголовное дело, причастных к преступлению разыскивают.

- Подобный случай в регионе далеко не единичный, - уточнили в ведомстве. - В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области быть в таких ситуациях предельно осмотрительными и внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU