2019-02-26T14:46:04+03:00
Звезды

Артисты Псковского драмтеатра покажут спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» в Санкт-Петербурге

Постановку сыграют на сцене знаменитой Александринки
Виталий Суриков
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"Гробница малыша Тутанхамона" дебютирует в Санкт-Петербурге 2 марта."Гробница малыша Тутанхамона" дебютирует в Санкт-Петербурге 2 марта.Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
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Артисты Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина выступит на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной Дирекции Псковской области, публике покажут премьерную постановку «Гробница малыша Тутанхамона».

Спектакль покажут 2 марта в рамках фестиваля Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв». Для актеров выезд с этой постановкой станет первым, потому что первый раз зрители ее могли увидеть на 26-ом Пушкинском театральном фестивале в начале февраля. По словам руководителей Псковского драмтеатра, это была не просто всероссийская премьера, такой спектакль не показывали нигде в Европе.

Роли в спектакле играют Наталья Петрова, Дарья Чураева, Евгений Терских, Денис Кугай, Анна Шуваева. Адаптировала пьесу Оливии Дюфо режиссер Елизавета Бондарь. В постановке рассказывается о художнице Джейн Хейли, в жизни которой происходят не только радости, но и большие потрясения.

КОНКРЕТНО

Спектакль пройдет на новой сцене Александринского театра 2 марта. Начало в 19.30. Для зрителей 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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