2019-02-26T14:58:12+03:00
Общество

Псковстат опубликовал данные о задержке заработной платы в регионе

Более 600 жителей Псковской области не получили заработную плату с начала года
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Псковской области долги по зарплате по данным на февраль 2019 года превышают 27 млн рублей.В Псковской области долги по зарплате по данным на февраль 2019 года превышают 27 млн рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Псковской области задолженность по заработной плате составляет порядка 27,1 млн рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковстате, это данные на 1 февраля 2019 года. При этом, подчеркнули в ведомстве, в списке не учтены сведения маленьких фирм и компаний.

- Просроченная задолженность по заработной плате увеличилась по сравнению с 1 января 2019 года на 68,7 процента, - добавили эксперты.

В регионе не получили оплату труда 644 человека, на одного в среднем приходится 42,1 тысячи рублей.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если происходят задержки с оплатой труда?

Государственная инспекция труда в Псковской области. Адрес: Псков, ул. Новоселов, 11а. Телефон горячей линии (8112) 51-00-07.

Прокуратура Пскова. Адрес: ул. Некрасова, д. 54. Телефон. (8112) 69-84-19, 69-84-79.

Прокуратура Псковской области. Адрес: Псков, ул. Плехановский посад, д.6. Телефон: (8112) 69-83-10, 69-83-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове обнаружили письмо из 1985 года
Семейный спортивный фестиваль пройдет в Псковской инженерно-лингвистической гимназии
В Полистовском заповеднике впервые проведен учет бобров на верховом болоте
Артисты Псковского драмтеатра покажут спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» в Санкт-Петербурге
Один телефонный звонок мошенников обошелся жителю Великих Лук в 7000 рублей
В Псковской области мошенники оформили кредиты на пенсионерку
В Пскове на улице Калинина машина провалилась колесом в глубокую яму
Псковские пограничники нашли во время досмотра двух машин нож и охотничий патрон
День герба и флага может появиться в Псковской области
Убегавший от полиции убийца двух женщин в Псковской области выпрыгнул из окна
В Пскове проявившие себя при тушении пожара на улице Западной спасатели получили награды
Больше 300 человек подали заявки на участие в псковском кадровом конкурсе «Лидер года»
В Пскове прошел открытый международный детский фестиваль по брейк-дансу
Больше 70 мероприятий пройдет в Псковской области в день памяти подвига 6-ой роты