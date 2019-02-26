Псковстат опубликовал данные о задержке заработной платы в регионе

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-26T14:58:12+03:00

В Псковской области долги по зарплате по данным на февраль 2019 года превышают 27 млн рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более 600 жителей Псковской области не получили заработную плату с начала года

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В Псковской области задолженность по заработной плате составляет порядка 27,1 млн рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковстате, это данные на 1 февраля 2019 года. При этом, подчеркнули в ведомстве, в списке не учтены сведения маленьких фирм и компаний.

- Просроченная задолженность по заработной плате увеличилась по сравнению с 1 января 2019 года на 68,7 процента, - добавили эксперты.

В регионе не получили оплату труда 644 человека, на одного в среднем приходится 42,1 тысячи рублей.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если происходят задержки с оплатой труда?

Государственная инспекция труда в Псковской области. Адрес: Псков, ул. Новоселов, 11а. Телефон горячей линии (8112) 51-00-07.

Прокуратура Пскова. Адрес: ул. Некрасова, д. 54. Телефон. (8112) 69-84-19, 69-84-79.

Прокуратура Псковской области. Адрес: Псков, ул. Плехановский посад, д.6. Телефон: (8112) 69-83-10, 69-83-34.

ИСТОЧНИК KP.RU