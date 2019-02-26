Псковстат опубликовал данные о задержке заработной платы в регионе
В Псковской области задолженность по заработной плате составляет порядка 27,1 млн рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковстате, это данные на 1 февраля 2019 года. При этом, подчеркнули в ведомстве, в списке не учтены сведения маленьких фирм и компаний.
- Просроченная задолженность по заработной плате увеличилась по сравнению с 1 января 2019 года на 68,7 процента, - добавили эксперты.
В регионе не получили оплату труда 644 человека, на одного в среднем приходится 42,1 тысячи рублей.
КОНКРЕТНО
Куда обращаться, если происходят задержки с оплатой труда?
Государственная инспекция труда в Псковской области. Адрес: Псков, ул. Новоселов, 11а. Телефон горячей линии (8112) 51-00-07.
Прокуратура Пскова. Адрес: ул. Некрасова, д. 54. Телефон. (8112) 69-84-19, 69-84-79.
Прокуратура Псковской области. Адрес: Псков, ул. Плехановский посад, д.6. Телефон: (8112) 69-83-10, 69-83-34.
ИСТОЧНИК KP.RU