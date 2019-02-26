В Полистовском заповеднике впервые проведен учет бобров на верховом болоте

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-26T17:00:30+03:00

В Полистовском заповедники специалисты обнаружили три хатки бобров во время исследования местности. Фото: Игорь Иванов.

Ученые вместе с сотрудниками заповедника нашли несколько хаток и следы животных

Изменить размер текста: A A

В Полистовском заповеднике эксперты впервые провели учет бобров на верховом болоте. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе природоохранной зоны в Бежаницком районе, на основе исследований будет составлена карта пребывания этих зверьков на реках и озерах.

Специалисты, среди которых был зоолог, доктор биологических наук Николай Кораблев, дважды выезжали на территорию заповедника. Они исследовали пять озер, которые находятся внутри болот. По территории заповедника специалисты передвигались на снегоходах, отмечая все следы бобров, попадающиеся на пути.

Хатки животных исследователи обнаружили в урочище Ратча, на берегу озера Круглое и на берегу реки Порусь. У истока этой реки исследователи встретили и хозяев постройки. Животные ели кубышки.

Специалисты на основании наблюдений определили границу жилых поселений бобров. И проводить свои изыскания в конце зимы было решено специально. Сейчас снег подтаял, поэтому можно и размер хатки измерить, и следы животных проще найти.

КСТАТИ

Фотоловушки Полистовского заповедника этой зимой уже несколько раз запечатлели разных животных: бобра, белую куропатку и выдру.

ИСТОЧНИК KP.RU