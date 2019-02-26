2019-02-26T18:44:48+03:00
Общество

Семейный спортивный фестиваль пройдет в Псковской инженерно-лингвистической гимназии

Псковичи всей семьей смогут попробовать себя в сдаче нормативов ГТО
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Родители вместе с детьми сдадут нормы ГТО на спортивном фестивале.Родители вместе с детьми сдадут нормы ГТО на спортивном фестивале.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» пройдет семейный спортивный праздник. Как сообщили «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, все гости праздника без исключения получат возможность всей семьей поупражняться в силе и ловкости сразу в нескольких испытаниях комплекса ГТО.

Детям и отцам могут проявить себя в прыжках, отжиманиях, подъеме гири, подтягиваниях. Отдельное состязание, где понадобится продемонстрировать недюжинную силу, ожидает сильнейших отцов семей. Кроме того будет проведены веселые старты с дипломами и подарками среди лучших спортивных семей из 8 школ города. В целом мероприятие призвано сплотить всех псковичей от мала до велика вокруг темы спорта и здорового образа жизни.

КОНКРЕТНО

Событие состоится в субботу, 2 марта, в 12:00 в Псковской Инженерно-лингвистической гимназии, расположенной по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом №5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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