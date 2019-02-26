2019-02-26T18:35:23+03:00
Звезды

В Пскове обнаружили письмо из 1985 года

Бутылку с посланием обнаружили во время реставрационных работ в Поганкиных палатах
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Послание оставили сотрудники архитектурно-реставрационной мастерской в 1985 году. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.Послание оставили сотрудники архитектурно-реставрационной мастерской в 1985 году. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.
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В Пскове во время реставрации Поганкиных палат, которые ведутся с ноября 2018 года, работниками с удивлением была обнаружена бутылка. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в сосуде находилось письмо из прошлого.

После того, как музейные сотрудники извлекли письмо из бутылки, оказалось, что его возраст практически 33 года. Письмо написал реставратор Артем Конов от лица всей архитектурно-реставрационной мастерской № 4, проводившей здесь исследования и замеры в декабре 1985 года.

Автор в письме рассказал, что данная идея родилась у него спонтанно. Также Артем Конов посетовал на то, что его современникам не удалось найти здесь клад, а также поздравил потомков-коллег с наступающим Новым годом и пожелал успехов в дальнейшей исследовательской и реставрационной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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