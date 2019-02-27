В Пскове во время пожара дома в Заречном переулке погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-27T10:00:36+03:00

В Пскове во время пожара погиб мужчина, обстоятельства происшествия выясняются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Пскове в Заречном переулке горел дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании поступил в полдень 26 февраля.

- Огонь повредил в доме одну комнату. Площадь возгорания составила 3 метра квадратных, - заметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - В доме обнаружен погибшим хозяин, мужчина 1953 года рождения.

На происшествие выезжали три пожарные машины и девять спасателей. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибшего. На месте происшествия кроме спасателей работали также сотрудники следственного управления по Псковской области. Они пытались выяснить все детали произошедшего.

КСТАТИ

В ночь с 26 на 27 февраля в деревне Авдоши Пушкиногорского района из-за аварийного режима работы электропроводки загорелась пристройка к дому. Спасатели справились с огнем, во время пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU