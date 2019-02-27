2019-02-27T10:49:44+03:00
Происшествия

Во время серьезной аварии на улице Труда в Пскове пострадали четыре человека

Одну из пострадавших девушек медики оставили под своим наблюдением
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Авария произошла поздно вечером, когда в Пскове после теплого дня пришло небольшое похолодание. Фото: Тимур Михайлов.Авария произошла поздно вечером, когда в Пскове после теплого дня пришло небольшое похолодание. Фото: Тимур Михайлов.
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В Пскове на улице Труда произошла серьезная авария. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, во время инцидента пострадали четыре человека.

По предварительным данным, около одиннадцати часов ночи 26 февраля иномарка под управлением 20-летнего молодого человека двигалась у дома № 29А по улице Труда. Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. В это время там ехал отечественный седан под управлением 26-летнего псковича. Произошло столкновение.

С места происшествия медики госпитализировали двух девушек 1999 года рождения - пассажиров иномарки. Медики диагностировали у них переломы. Одну девушку отпустили домой, вторую оставили под наблюдением врачей. Водитель иномарки и два человека из второго автомобиля получили легкие травмы. Помощь медиков им не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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