Митрополит Псковский и Порховский Тихон удостоен ордена преподобного Сергея Радонежского III степени
Митрополит Псковский и Порховский Тихон удостоен ордена преподобного Сергея Радонежского III степени. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», информация об этом появилась на официальном сайте Московского Патриархата.
Вручение прошло 26 февраля в Даниловском монастыре Москвы. Список награжденных утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ордена вручили в честь 10-летия Поместного собора и интронизации предстоятеля РПЦ.
После награждения прошло заседание священного синода РПЦ. Здесь священнослужители приняли заявление по ситуации с православной церкви в Украине.
КСТАТИ
Орденом преподобного Сергия Радонежского награждаются священнослужители за плодотворные труды и миротворческие заслуги. Раньше митрополит Тихон уже был удостоен этой награды II степени в 2008 году.
КОНКРЕТНО
Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав общественного совета по культуре при государственной думе.
ИСТОЧНИК KP.RU