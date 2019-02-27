2019-02-27T11:36:37+03:00
Общество

Митрополит Псковский и Порховский Тихон удостоен ордена преподобного Сергея Радонежского III степени

Награждение прошло в Даниловском монастыре Москвы
Виталий Суриков
Поделиться:
Митрополит Псковский и Порховский удостоен награды вместе с другими священнослужителями. Фото: группа "Митрополит Тихон (Шевкунов)" в социальной сети "Вконтакте".Митрополит Псковский и Порховский удостоен награды вместе с другими священнослужителями. Фото: группа "Митрополит Тихон (Шевкунов)" в социальной сети "Вконтакте".
Изменить размер текста:

Митрополит Псковский и Порховский Тихон удостоен ордена преподобного Сергея Радонежского III степени. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», информация об этом появилась на официальном сайте Московского Патриархата.

Вручение прошло 26 февраля в Даниловском монастыре Москвы. Список награжденных утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ордена вручили в честь 10-летия Поместного собора и интронизации предстоятеля РПЦ.

После награждения прошло заседание священного синода РПЦ. Здесь священнослужители приняли заявление по ситуации с православной церкви в Украине.

КСТАТИ

Орденом преподобного Сергия Радонежского награждаются священнослужители за плодотворные труды и миротворческие заслуги. Раньше митрополит Тихон уже был удостоен этой награды II степени в 2008 году.

КОНКРЕТНО

Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав общественного совета по культуре при государственной думе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове подрядчиков обяжут вести дорожно-патрульный журнал
Александр Нестерук: Сезон гриппа в Псковской области подходит к концу
В Пскове спасли провалившегося под лед реки Великой мужчину
Жители Псковской области стали чаще брать кредиты
В Великих Луках молодой человек пытался украсть металл с территории завода
Традиционное сожжение чучела Масленицы в 2019 году в Пскове состоится на Октябрьской площади
Руководитель псковского кондитерского предприятия увел у государства 75 млн рублей
В Псковской области две ресурсоснабжающие организации выложили в интернет информацию о себе после требования прокуратуры
В Псковской области начинается прием заявок на конкурс «Абилимпикс»
Житель Опочки ждет решения суда за покушение на жизнь человека
Во время серьезной аварии на улице Труда в Пскове пострадали четыре человека
В Пскове во время пожара дома в Заречном переулке погиб мужчина
В Пскове обнаружили письмо из 1985 года
Семейный спортивный фестиваль пройдет в Псковской инженерно-лингвистической гимназии
В Полистовском заповеднике впервые проведен учет бобров на верховом болоте
Псковстат опубликовал данные о задержке заработной платы в регионе
Артисты Псковского драмтеатра покажут спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» в Санкт-Петербурге
Один телефонный звонок мошенников обошелся жителю Великих Лук в 7000 рублей
В Псковской области мошенники оформили кредиты на пенсионерку
В Пскове на улице Калинина машина провалилась колесом в глубокую яму
Псковские пограничники нашли во время досмотра двух машин нож и охотничий патрон
День герба и флага может появиться в Псковской области
Убегавший от полиции убийца двух женщин в Псковской области выпрыгнул из окна
В Пскове проявившие себя при тушении пожара на улице Западной спасатели получили награды
Больше 300 человек подали заявки на участие в псковском кадровом конкурсе «Лидер года»
В Пскове прошел открытый международный детский фестиваль по брейк-дансу
Больше 70 мероприятий пройдет в Псковской области в день памяти подвига 6-ой роты