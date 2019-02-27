СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-27T11:36:37+03:00

Митрополит Псковский и Порховский удостоен награды вместе с другими священнослужителями. Фото: группа "Митрополит Тихон (Шевкунов)" в социальной сети "Вконтакте".

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон удостоен ордена преподобного Сергея Радонежского III степени. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», информация об этом появилась на официальном сайте Московского Патриархата.

Вручение прошло 26 февраля в Даниловском монастыре Москвы. Список награжденных утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ордена вручили в честь 10-летия Поместного собора и интронизации предстоятеля РПЦ.

После награждения прошло заседание священного синода РПЦ. Здесь священнослужители приняли заявление по ситуации с православной церкви в Украине.

КСТАТИ

Орденом преподобного Сергия Радонежского награждаются священнослужители за плодотворные труды и миротворческие заслуги. Раньше митрополит Тихон уже был удостоен этой награды II степени в 2008 году.

КОНКРЕТНО

Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав общественного совета по культуре при государственной думе.

ИСТОЧНИК KP.RU