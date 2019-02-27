2019-02-27T11:49:32+03:00
Происшествия

Житель Опочки ждет решения суда за покушение на жизнь человека

Эксперты настаивают, что мужчина страдает психическим расстройством
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Опочке мужчина может отправиться на принудительное лечение за нападение с ножом на женщину.В Опочке мужчина может отправиться на принудительное лечение за нападение с ножом на женщину.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителю Опочки суд в ближайшее время вынесет приговор за покушение на убийство. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, жертвой мужчины стала подруга его сестры.

Летом прошлого года мужчина пришел в гости к сестре. Подруга родственницы стала ругать молодого человека за то, что тот ведет неправильный образ жизни. Мол, год назад освободился из мест лишения свободы, а до сих пор за ум не взялся.

- Он рассердился и ударил ее (подругу сестры – Ред.) находящимся в руках ножом в грудь. В это время хозяйка квартиры закрыла собой потерпевшую и стала кричать о помощи, в результате чего мужчина вынужден был ретироваться, - рассказали в ведомстве.

Раненую женщину доставили в больницу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.

- Согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, мужчина признан страдающим психическим расстройством, исключающим вменяемость, - уточнили в Опочецком межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по региону.

Это означает, что мужчину могут отправить не в колонию, а на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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