В Псковской области две ресурсоснабжающие организации выложили в интернет информацию о себе после требования прокуратуры

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-27T12:05:36+03:00

В Красногородском районе два коммунальных предприятия после вмешательства прокуратуры разместили в интернете данные о стоимости своих услуг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В перечень данных входят, в том числе, сведения о стоимости услуг

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Жители Красногородского района получили доступ к ранее закрытой информации о работе двух ресурсоснабжающих организаций – ООО «Теплоэнерго» и ООО «Мелиоратор». Прокуратура Красногородского района потребовала выложить данные на сайт государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в ведомстве.

Федеральным законодательством предписано коммунальным предприятиям через данный сайт информировать граждан о стоимости своих услуг, объемах поставленных ресурсов, их качестве. Такое правило действует с июля 2017 года. Однако данные предприятия игнорировали его.

- В целях устранения нарушений закона прокурор Красногородского района направил в Пыталовский районный суд два исковых заявления об обязании данных организаций разместить необходимую информацию на вышеуказанном сайте, - уточнили в ведомстве.

К этому моменту данные предприятий размещены в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU