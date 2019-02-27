2019-02-27T12:05:36+03:00
Происшествия

В Псковской области две ресурсоснабжающие организации выложили в интернет информацию о себе после требования прокуратуры

В перечень данных входят, в том числе, сведения о стоимости услуг
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Красногородском районе два коммунальных предприятия после вмешательства прокуратуры разместили в интернете данные о стоимости своих услуг.В Красногородском районе два коммунальных предприятия после вмешательства прокуратуры разместили в интернете данные о стоимости своих услуг.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Жители Красногородского района получили доступ к ранее закрытой информации о работе двух ресурсоснабжающих организаций – ООО «Теплоэнерго» и ООО «Мелиоратор». Прокуратура Красногородского района потребовала выложить данные на сайт государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в ведомстве.

Федеральным законодательством предписано коммунальным предприятиям через данный сайт информировать граждан о стоимости своих услуг, объемах поставленных ресурсов, их качестве. Такое правило действует с июля 2017 года. Однако данные предприятия игнорировали его.

- В целях устранения нарушений закона прокурор Красногородского района направил в Пыталовский районный суд два исковых заявления об обязании данных организаций разместить необходимую информацию на вышеуказанном сайте, - уточнили в ведомстве.

К этому моменту данные предприятий размещены в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове подрядчиков обяжут вести дорожно-патрульный журнал
Александр Нестерук: Сезон гриппа в Псковской области подходит к концу
В Пскове спасли провалившегося под лед реки Великой мужчину
Жители Псковской области стали чаще брать кредиты
В Великих Луках молодой человек пытался украсть металл с территории завода
Традиционное сожжение чучела Масленицы в 2019 году в Пскове состоится на Октябрьской площади
Руководитель псковского кондитерского предприятия увел у государства 75 млн рублей
В Псковской области начинается прием заявок на конкурс «Абилимпикс»
Житель Опочки ждет решения суда за покушение на жизнь человека
Митрополит Псковский и Порховский Тихон удостоен ордена преподобного Сергея Радонежского III степени
Во время серьезной аварии на улице Труда в Пскове пострадали четыре человека
В Пскове во время пожара дома в Заречном переулке погиб мужчина
В Пскове обнаружили письмо из 1985 года
Семейный спортивный фестиваль пройдет в Псковской инженерно-лингвистической гимназии
В Полистовском заповеднике впервые проведен учет бобров на верховом болоте
Псковстат опубликовал данные о задержке заработной платы в регионе
Артисты Псковского драмтеатра покажут спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» в Санкт-Петербурге
Один телефонный звонок мошенников обошелся жителю Великих Лук в 7000 рублей
В Псковской области мошенники оформили кредиты на пенсионерку
В Пскове на улице Калинина машина провалилась колесом в глубокую яму
Псковские пограничники нашли во время досмотра двух машин нож и охотничий патрон
День герба и флага может появиться в Псковской области
Убегавший от полиции убийца двух женщин в Псковской области выпрыгнул из окна
В Пскове проявившие себя при тушении пожара на улице Западной спасатели получили награды
Больше 300 человек подали заявки на участие в псковском кадровом конкурсе «Лидер года»
В Пскове прошел открытый международный детский фестиваль по брейк-дансу
Больше 70 мероприятий пройдет в Псковской области в день памяти подвига 6-ой роты