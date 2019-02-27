В Псковской области две ресурсоснабжающие организации выложили в интернет информацию о себе после требования прокуратуры
Жители Красногородского района получили доступ к ранее закрытой информации о работе двух ресурсоснабжающих организаций – ООО «Теплоэнерго» и ООО «Мелиоратор». Прокуратура Красногородского района потребовала выложить данные на сайт государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в ведомстве.
Федеральным законодательством предписано коммунальным предприятиям через данный сайт информировать граждан о стоимости своих услуг, объемах поставленных ресурсов, их качестве. Такое правило действует с июля 2017 года. Однако данные предприятия игнорировали его.
- В целях устранения нарушений закона прокурор Красногородского района направил в Пыталовский районный суд два исковых заявления об обязании данных организаций разместить необходимую информацию на вышеуказанном сайте, - уточнили в ведомстве.
К этому моменту данные предприятий размещены в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU