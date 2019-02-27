Руководитель псковского кондитерского предприятия увел у государства 75 млн рублей
В Пскове руководитель одного из кондитерских предприятий оказался замешан в неприятной истории с уходом от налогов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, сумма, о которой идет речь в рамках расследования уголовного дела, составляет примерно 75 млн рублей.
Во Втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления пояснили, что происходило все еще в 2014-2016 годах. Директор компании через фирмы-однодневки и фирмы, по сути, не ведущие реальную хозяйственную деятельность, создавал фиктивные документы для налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. В результате сумма не уплаченных налогов и превысила десятки миллионов рублей.
Как подчеркнул и.о. руководителя СУ СК РФ по Псковской области Дмитрий Больбух, «целью уголовного преследования за экономические преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств».
ИСТОЧНИК KP.RU