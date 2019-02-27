2019-02-27T12:24:41+03:00
Происшествия

Руководитель псковского кондитерского предприятия увел у государства 75 млн рублей

Директор на эту сумму через подставные фирмы уменьшил налоги своей компании
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове руководитель кондитерского предприятия стал фигурантом уголовного дела за неуплату налогов в 75 млн рублей.В Пскове руководитель кондитерского предприятия стал фигурантом уголовного дела за неуплату налогов в 75 млн рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пскове руководитель одного из кондитерских предприятий оказался замешан в неприятной истории с уходом от налогов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, сумма, о которой идет речь в рамках расследования уголовного дела, составляет примерно 75 млн рублей.

Во Втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления пояснили, что происходило все еще в 2014-2016 годах. Директор компании через фирмы-однодневки и фирмы, по сути, не ведущие реальную хозяйственную деятельность, создавал фиктивные документы для налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. В результате сумма не уплаченных налогов и превысила десятки миллионов рублей.

Как подчеркнул и.о. руководителя СУ СК РФ по Псковской области Дмитрий Больбух, «целью уголовного преследования за экономические преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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