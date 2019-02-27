Традиционное сожжение чучела Масленицы в 2019 году в Пскове состоится на Октябрьской площади
Кульминация любых Масленичных гуляний, сожжение чучела Масленицы, пройдет в Пскове на привычном для горожан и гостей города месте – на Октябрьской площади. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды – Псков» начальник управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов, в связи с этим 10 марта будет перекрыто движение в центре города с 8:00 до 19:00.
Празднования на Октябрьской площади начнутся в 13:00, а церемония сожжения чучела состоится в 16:00. Для гостей праздника готовят символ зимы внушительных размеров. Его высота составит около 3,5 метров. Набьют чучело соломой и облачат в шутливое народное одеяние.
КСТАТИ
Масленичная неделя предваряет Великий пост, который продлится до Пасхи. В конце праздничной недели сжигается чучело, как символ прихода весны. Традиция уходит своими конями глубоко в историю и относится к язычеством обрядам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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