В Великих Луках молодой человек пытался украсть металл с территории завода

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-27T14:26:21+03:00

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В Великих Луках 21-летний молодой человек пытался ограбить завод на улице Третьей Ударной Армии. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, когда злоумышленник проник на территорию предприятия, сработала сигнализация.

Целью молодого человека на заводе был цветной металл. Возможно, после похищения материала злоумышленник хотел его сдать в пункт приема. На место происшествия через несколько минут прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Здесь они несостоявшегося преступника и задержали.

Весь металл, который злоумышленник успел вынести, сотрудники правоохранительных органов изъяли. Как оказалось позже, молодой человек раньше на этом заводе работал, поэтому знал и территорию завода, и место хранения цветного металла. Сотрудники Росгвардии передали злоумышленника полицейским. За правонарушение великолучанину может грозить штраф или обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU