2019-02-27T15:07:17+03:00
Экономика

Жители Псковской области стали чаще брать кредиты

Больше 40 млрд рублей взяли в банках псковичи
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Жители Псковской области стали чаще обращаться в банки за кредитами.Жители Псковской области стали чаще обращаться в банки за кредитами.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На 37 процентов вырос объем кредитов, выданных банками жителям Псковской области в 2018 году по сравнению с цифрами предыдущего года. Такие данные привели «Комсомольской правде – Псков» в Отделении по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

За год было выдано кредитов на сумму в 79 млрд рублей, 41,7 млрд из них - это ссуды физических лиц. Примерно пятая часть этих средств – ипотечные кредиты.

- Увеличение объемов сопровождалось заметным снижением просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам и реальному сектору экономики региона, - отметил управляющий Отделением Сергей Савин.

По данным на 1 января 2019 года, объем просроченных кредитов составил 6,4 млрд рублей.

Среди предприятий и компаний активно привлекали заемные средства организации сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, компании оптовой и розничной торговли, перерабатывающие предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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