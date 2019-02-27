Жители Псковской области стали чаще брать кредиты
На 37 процентов вырос объем кредитов, выданных банками жителям Псковской области в 2018 году по сравнению с цифрами предыдущего года. Такие данные привели «Комсомольской правде – Псков» в Отделении по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.
За год было выдано кредитов на сумму в 79 млрд рублей, 41,7 млрд из них - это ссуды физических лиц. Примерно пятая часть этих средств – ипотечные кредиты.
- Увеличение объемов сопровождалось заметным снижением просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам и реальному сектору экономики региона, - отметил управляющий Отделением Сергей Савин.
По данным на 1 января 2019 года, объем просроченных кредитов составил 6,4 млрд рублей.
Среди предприятий и компаний активно привлекали заемные средства организации сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, компании оптовой и розничной торговли, перерабатывающие предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU