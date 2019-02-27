В Пскове спасли провалившегося под лед реки Великой мужчину
Со льда реки Великой 27 февраля спасатели сняли мужчину. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Центре ГИМС МЧС России по Псковской области, около 8 часов утра на пульт дежурного позвонили очевидцы, которые рассказали о человеке, лежащем у промоины под Ольгинским мостом. Мужчина средних лет был мокрым, будто только что из воды. При этом сам он не мог двигаться.
К месту выехала дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда города Пскова.
Выяснилось, что пскович упал с парапета набережной на лед, проломил его и оказался в воде. Выбраться из реки Великой ему удалось, а вот добраться до берега он не смог – опасался снова провалиться.
Спасатель добрался до пострадавшего, обвязал его веревкой и с помощью коллег поднял псковича на набережную.
Мужчину передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали сильное переохлаждение.
ИСТОЧНИК KP.RU