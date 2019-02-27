Александр Нестерук: Сезон гриппа в Псковской области подходит к концу

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-27T16:24:23+03:00

На карантине все еще остаются несколько школ и детсадов, однако процент заболевших падает

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- На данный момент мы наблюдаем значительный спад в распространении гриппа и ОРВИ, - отметил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в беседе с корреспондентом «Комсомольской Правды – Псков. – Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 6 620 новых случаев заболеваний в целом по региону, что на 30,3 процента меньше, чем неделей ранее. Так что уже можно начинать говорить об улучшении ситуации.

В целом по области на карантин все еще полностью закрыты 2 школы и 9 детсадов, а также 10 отдельных классов в 7 школах и 14 отдельных групп в 9 детсадах.

В самом Пскове все еще отмечается более высокий процент заболевших, чем в среднем по области – допустимый порог превышен на 27,3 процента, основную массу по-прежнему составляет взрослое население.

Медики в связи с потеплением просят ответственно относится к здоровью – соблюдать правила личной гигиены, не выходить на работу в случае недомогания.

ИСТОЧНИК KP.RU