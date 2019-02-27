СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-27T16:23:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове подрядчиков обяжут вести дорожно-патрульный журнал. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», на внеочередном заседании по состоянию дорог в областной столице такую инициативу выдвинули активисты общественной организации «Убитые дороги».

В журнале подрядчик должен описывать дорожную ситуацию, состояние дорожного полотна. Каждый дефект дороги будет отмечаться. После этого подрядчик будет указывать дату, когда, например, выбоина будет заделана.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заметил, что такую опцию предусмотрят в последующих контрактах. Также муниципалитет собирается объединиться с общественниками, чтобы организовать открытый доступ к этой информации со стороны жителей областной столицы. Подрядчики со своей стороны отметили, что стоит указывать не только недочеты, но и выкладывать результаты работы.

ИСТОЧНИК KP.RU