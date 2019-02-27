2019-02-27T16:23:42+03:00
Общество

В Пскове подрядчиков обяжут вести дорожно-патрульный журнал

Такую инициативу выдвинули общественники «Убитых дорог»
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
Поделиться:
В Пскове подрядчиков обяжут вести специальные журналы состояния дорог.В Пскове подрядчиков обяжут вести специальные журналы состояния дорог.Фото: Александр СИДОРЕНКО
Изменить размер текста:

В Пскове подрядчиков обяжут вести дорожно-патрульный журнал. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», на внеочередном заседании по состоянию дорог в областной столице такую инициативу выдвинули активисты общественной организации «Убитые дороги».

В журнале подрядчик должен описывать дорожную ситуацию, состояние дорожного полотна. Каждый дефект дороги будет отмечаться. После этого подрядчик будет указывать дату, когда, например, выбоина будет заделана.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заметил, что такую опцию предусмотрят в последующих контрактах. Также муниципалитет собирается объединиться с общественниками, чтобы организовать открытый доступ к этой информации со стороны жителей областной столицы. Подрядчики со своей стороны отметили, что стоит указывать не только недочеты, но и выкладывать результаты работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области за взятничество осудили бывшего начальника исправительной колонии №4
Две многодетные семьи из Пскова получили сертификаты на покупку квартир
Дороги и улицы Пскова четыре дня никто не будет убирать
В магазинах Псковской области подорожали колбасы, творог и чай
Александр Нестерук: Сезон гриппа в Псковской области подходит к концу
В Пскове спасли провалившегося под лед реки Великой мужчину
Жители Псковской области стали чаще брать кредиты
В Великих Луках молодой человек пытался украсть металл с территории завода
Традиционное сожжение чучела Масленицы в 2019 году в Пскове состоится на Октябрьской площади
Руководитель псковского кондитерского предприятия увел у государства 75 млн рублей
В Псковской области две ресурсоснабжающие организации выложили в интернет информацию о себе после требования прокуратуры