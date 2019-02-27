2019-02-27T17:13:52+03:00
Общество

В магазинах Псковской области подорожали колбасы, творог и чай

Зато доступнее для покупателей стали твердые и мягкие сыры
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В псковских магазинах подорожали колбасы и творог, но дешевле стали сыры.В псковских магазинах подорожали колбасы и творог, но дешевле стали сыры.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В магазинах Псковской области за последнюю неделю вновь подросли цены на продукты. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковстате, максимальный скачок отмечен у ценников на черный чай - сразу на 11 рублей (с 797,33 рублей до 808, 25 рублей). На 8 рублей «потяжелели» полукопченая и варено-копченая колбасы – с 424,75 до 430,37 рублей.

В списке подорожавших оказались творог – сразу на 6 рублей (с 319,95 до 325,40 рублей), конфеты мягкие глазированные шоколадом - на 5 рублей (с 316,95 до 321,10 рублей), сливочное масло - на 3 рубля (с 582,48 рублей до 585,62), сосиски и сардельки – на 2 рубля (с 332,35 до 334,91 рублей), охлажденные и мороженые куры – на 2 рубля (со 133,44 до 135,25 рублей).

Зато доступнее для покупателей оказались сыры сычужные твердых и мягких сортов, здесь ценники» полегчали» сразу на 5 рублей - с 539,41 рубля до 534,22 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области за взятничество осудили бывшего начальника исправительной колонии №4
Две многодетные семьи из Пскова получили сертификаты на покупку квартир
Дороги и улицы Пскова четыре дня никто не будет убирать
В Пскове подрядчиков обяжут вести дорожно-патрульный журнал
Александр Нестерук: Сезон гриппа в Псковской области подходит к концу
В Пскове спасли провалившегося под лед реки Великой мужчину
Жители Псковской области стали чаще брать кредиты
В Великих Луках молодой человек пытался украсть металл с территории завода
Традиционное сожжение чучела Масленицы в 2019 году в Пскове состоится на Октябрьской площади
Руководитель псковского кондитерского предприятия увел у государства 75 млн рублей
В Псковской области две ресурсоснабжающие организации выложили в интернет информацию о себе после требования прокуратуры