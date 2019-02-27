В магазинах Псковской области подорожали колбасы, творог и чай

СЕГОДНЯ 17:13 2019-02-27T17:13:52+03:00

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В магазинах Псковской области за последнюю неделю вновь подросли цены на продукты. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковстате, максимальный скачок отмечен у ценников на черный чай - сразу на 11 рублей (с 797,33 рублей до 808, 25 рублей). На 8 рублей «потяжелели» полукопченая и варено-копченая колбасы – с 424,75 до 430,37 рублей.

В списке подорожавших оказались творог – сразу на 6 рублей (с 319,95 до 325,40 рублей), конфеты мягкие глазированные шоколадом - на 5 рублей (с 316,95 до 321,10 рублей), сливочное масло - на 3 рубля (с 582,48 рублей до 585,62), сосиски и сардельки – на 2 рубля (с 332,35 до 334,91 рублей), охлажденные и мороженые куры – на 2 рубля (со 133,44 до 135,25 рублей).

Зато доступнее для покупателей оказались сыры сычужные твердых и мягких сортов, здесь ценники» полегчали» сразу на 5 рублей - с 539,41 рубля до 534,22 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU