Дороги и улицы Пскова четыре дня никто не будет убирать

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-27T17:18:32+03:00

Четыре дня на улицы Пскова не будут выходить уборочные машины - одни контракты с подрядчиками закончились, вторые не спеют начаться. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Дороги и улицы Пскова с 1 по 4 марта никто не будет убирать. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на внеочередном заседании по содержанию дорог областной столицы рассказал глава администрации муниципалитета Александр Братчиков.

- Контракты завершаются 28 февраля, - заметил Александр Николаевич. - Новые контракты начнут работать только с 4 марта. Из-за чехарды с контрактами так получилось.

Сейчас город убирают три подрядные организации. Вместе с этим Псков разделен на три зоны ответственности. Как отметил Александр Братчиков, у администрации Пскова имеется восемь тракторов МТЗ-82 и один грейдер. Техника используется для уборки пространств между микрорайонами. В 2019 году областная администрация выделит муниципалитету средства для покупки техники, силами которой можно будет убирать до 30% территории областной столицы.

КСТАТИ

Администрация Пскова работает над созданием интерактивной карты, на которой каждый житель сможет указывать недостатки на дорогах и улицах. Также на ней можно будет проследить зоны ответственности подрядчиков, автобусные маршруты и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU