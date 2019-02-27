Две многодетные семьи из Пскова получили сертификаты на покупку квартир
Две многодетные семьи из Пскова получили сертификаты на покупку квартир. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, вручил их лично председатель регионального госкомитета по социальной защите Армена Мнацаканяна.
Семья Зверевых, Андрей и Елена, воспитывают трех мальчиков. На свет дети появились 9 ноября 2018 года. Сейчас все они ютятся в однокомнатной квартире. Места мало, да и дети растут не по дням а по часам. Получив сертификат, Андрей и Елена намерены приобрести трехкомнатную квартиру, в которой места хватит всем.
Семья Кудряковых, Дмитрий и Кристина, воспитывают шестерых детей. 31 декабря женщина родила трех девочек. Самому старшему ребенку - 15 лет. С малышками Кристина вынуждена жить пока что у свекрови, потому что нынешний дом не подходит для их воспитания.
После вручения сертификатов председатель госкомитета вместе с семьями выпили чаю.
КСТАТИ
Такой мерой социальной поддержки с 2010 года воспользовались 10 семей, воспитывающих больше трех детей.
ИСТОЧНИК KP.RU