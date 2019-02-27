СЕГОДНЯ 17:56 2019-02-27T17:56:32+03:00

В двух семьях в конце 2018 года на свет появились тройни. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

В семье Зверевых сейчас воспитывается три ребенка, родившихся 31 декабря, а в семье Кудряковых - шесть

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Две многодетные семьи из Пскова получили сертификаты на покупку квартир. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, вручил их лично председатель регионального госкомитета по социальной защите Армена Мнацаканяна.

Семья Зверевых, Андрей и Елена, воспитывают трех мальчиков. На свет дети появились 9 ноября 2018 года. Сейчас все они ютятся в однокомнатной квартире. Места мало, да и дети растут не по дням а по часам. Получив сертификат, Андрей и Елена намерены приобрести трехкомнатную квартиру, в которой места хватит всем.

Семья Кудряковых, Дмитрий и Кристина, воспитывают шестерых детей. 31 декабря женщина родила трех девочек. Самому старшему ребенку - 15 лет. С малышками Кристина вынуждена жить пока что у свекрови, потому что нынешний дом не подходит для их воспитания.

После вручения сертификатов председатель госкомитета вместе с семьями выпили чаю.

КСТАТИ

Такой мерой социальной поддержки с 2010 года воспользовались 10 семей, воспитывающих больше трех детей.

ИСТОЧНИК KP.RU