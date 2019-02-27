В Псковской области за взятничество осудили бывшего начальника исправительной колонии №4

СЕГОДНЯ 18:22 2019-02-27T18:22:34+03:00

За каждую полученную взятку бывший начальник колонии заплатил в пять раз больше. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Псковской области бывшего начальника исправительной колонии №4, расположенной в селе Середка Псковского района осудили по части 1 статьи 219 Уголовного кодекса РФ. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета Псковской области, в качествен наказания ему предстоит выплатить 100 тысяч рублей.

Нечистый на руку бывший начальник колонии через третьих лиц, находящихся на воле, брал взятки у заключенных, обещая им свое чуткое покровительство на весь оставшийся срок заключения. Всего судом доказана вина по двум эпизодам, в каждом случае бывший начальник брал взятку в размере 10 000 рублей.

Учитывая тот факт, что он полностью признал свою вину, суд смягчил наказание и обязал за каждый из эпизодов выплатить штраф в размере 50 000 рублей , а также запретил работу в органах ФСИН. В противном случае он бы мог сам оказаться в руках бывших коллег на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU