В Псковской области за взятничество осудили бывшего начальника исправительной колонии №4
В Псковской области бывшего начальника исправительной колонии №4, расположенной в селе Середка Псковского района осудили по части 1 статьи 219 Уголовного кодекса РФ. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета Псковской области, в качествен наказания ему предстоит выплатить 100 тысяч рублей.
Нечистый на руку бывший начальник колонии через третьих лиц, находящихся на воле, брал взятки у заключенных, обещая им свое чуткое покровительство на весь оставшийся срок заключения. Всего судом доказана вина по двум эпизодам, в каждом случае бывший начальник брал взятку в размере 10 000 рублей.
Учитывая тот факт, что он полностью признал свою вину, суд смягчил наказание и обязал за каждый из эпизодов выплатить штраф в размере 50 000 рублей , а также запретил работу в органах ФСИН. В противном случае он бы мог сам оказаться в руках бывших коллег на срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU