27 Февр. 23:09 2019-02-27T23:09:26+03:00

Региональный оператор разослал около двух тысяч квитанций с неточными данными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Около двух тысяч псковичей получили квитанции по вывозу мусора с неверными данными. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, регоператор пересчитает все счета, обладатели которых обратились за исправлением данных.

Разъяснил всю ситуацию председатель госкомитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он заметил, что ни у одного ведомства не было такой обширной базы данных, которая необходима региональному оператору по обращению с ТКО. Поэтому он образует ее путем объединения нескольких существующих баз данных, возникают неточности. В скором времени сформируется окончательная картина и счета будут приходить корректно.

- Кроме того, в течение недели будут устранены возникшие проблемы с приемом платежей в различных банках, - уточнил Сергей Грахов.

КСТАТИ

Куда обращаться, если в квитанции неточности:

Псков, ОАО «Псковские Коммунальные Системы» (ПКС), улица Советская, дом 31, телефон: 8 (8112) 29-12-50, улица Я. Фабрициуса, дом 6, телефон: 8 (8112) 29-15-00.

Великие Луки, расчетно-кассовый центр по адресу: улица Зверева, дом 25/26.

В районы будут организованы выезды, информация о которых будет появляться заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU