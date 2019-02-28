В Псковской области трех иностранцев осудили за незаконную попытку пересечения границы с Латвией

СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-28T09:40:03+03:00

Каждый нарушитель проведет за решеткой семь месяцев

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В Псковской области Себежский районный суд вынес приговор трем жителям Юго-Восточной Азии. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, иностранцы приехали в Россию еще в 2018 году по туристическим визам.

Иностранцы долго вынашивали план, как перебраться в страны Евросоюза. Через некоторое время они решили пересечь границу в Себежском районе. Сотрудники погрануправления задержали иностранцев в двух километрах от границы рядом с деревней Посинь.

Суд принял доводы обвинения и вынес приговор по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России - 7 месяцев заключения. Приговор уже вступил в законную силу.

КСТАТИ

Жителю Латвии придется выплатить 30 тысяч рублей штрафа за попытку въехать в Россию, хотя ему запрещено это делать. В августе 2018 года Пермский краевой суд выдворил иностранца ис страны из-за нарушения правил пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU