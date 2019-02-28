2019-02-28T10:16:10+03:00
Общество

В Псковской области нагрузка на одного судебного пристава превышает 3000 производств

Нагрузка за последние годы увеличилась более чем на 30 процентов
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Нагрузка на судебных приставов с каждым годом растет, заметил руководитель регионального управления Сергей Колесников.Нагрузка на судебных приставов с каждым годом растет, заметил руководитель регионального управления Сергей Колесников.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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В Псковской области нагрузка на одного судебного пристава сегодня превышает 3000 производств. Такие данные озвучил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области Сергей Колесников, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

При этом за последние пять лет нагрузка на сотрудников выросла на 32 процента.

- Задолженность физических лиц в 2018 году составила более 11 миллиардов рублей, юридических - больше 6 миллиардов рублей, - сообщил он. - Взыскано было около 2,5 миллиарда рублей.

На сегодняшний день более 16 тысяч жителей региона остаются невыездными, такова одна из мер воздействия на должников. Около 17 тысяч раз налагалось дополнительное взыскание за нарушение срока уплаты задолженности после судов - они выплатили штрафы на сумму около 50 миллионов рублей.

КСТАТИ

Приставы составили портрет типичного должника (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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