СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-28T10:25:21+03:00

Спасатели оперативно приехали и потушили грузовик, пламя не успело никуда перекинуться. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Великих Луках на улице Полевой неизвестные подожгли грузовик «Вольво» 1999 года выпуска . Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, спасателям удалось не допустить распространения огня на гараж, располагающийся рядом.

- Сообщение о пожаре поступило 28 февраля в 2.10. На место происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательной части №5 на двух автоцистернах, - рассказала начальник пресс-службы ведомства Ирина Коноплева. - Для тушения грузовика спасатели подали один ствол типа «Б».

Кабина грузовика выгорела полностью. Специалисты определили, что самой вероятной причиной пожара стал поджог. Теперь расследованием происшествия займутся правоохранительные органы.

КСТАТИ

Кроме этого случая пожарным дважды приходилось выезжать на вызовы. Около 10 вечера в деревне Большие Липки Порховского района сгорел жилой дом, а уже в ночь на 28 февраля в Себежском районе сгорел дачный дом. Никто в инцидентах не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU