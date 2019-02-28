У судебных приставов Псковской области появились свои «дорожные карты»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-28T10:29:32+03:00

За счет продуманных "дорожных карт" приставы могут обходить намного больше должников.

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В Псковской области судебные приставы выходят по адресам должников каждого второго исполнительного производства. Между тем средним для российских регионов является показатель в 1 выход на 17 производств. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

По его словам, этому способствует создание «дорожных карт» для каждого судебного пристава, что позволяет оптимизировать работу и за один день обходить десятки адресов.

- В результате применения «дорожных карт» количество выходов увеличилось в три раза, - отметил Сергей Колесников.

При этом в практике ведомства есть и массовые рейды, когда в назначенный день по адресам выходят все судебные приставы. Кроме того, действенной мерой стали объявления на подъездах о проживающих в доме должниках. По словам Сергея Колесникова, граждане спешат погасить долги, лишь бы их портрет исчез с такого объявления.

КСТАТИ

В Псковской области за 2018 год взыскали 54 миллиона рублей по алиментам (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU