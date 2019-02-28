Больше 503 млн рублей взыскано судебными приставами в Псковской области за услуги ЖКХ
В Псковской области судебными приставами взыскано с граждан больше 503 млн рублей в пользу коммунальных предприятий, поставляющих ресурсы. Такие данные озвучил главный судебный пристав региона Сергей Колесников, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков». Он уточнил, что примерно каждый сорок второй житель области не платит за жилищно-коммунальные услуги.
В списке неоплаченных квитанций есть и средства на капитальный ремонт.
- Более 3 млн рублей было взыскано за капремонт в 2018 году, - сообщил руководитель Управления ФССП России по Псковской области. - 577 жителей остаются должны. Сумма долга на данный момент составляет 3,8 млн рублей.
Среди мер воздействия был, к примеру, арест имущества. За последние три года количество таких арестов выросло в два раза. Арестовывали и транспорт - список арестованных автомобилей судебными приставами за 2018 году увеличился на 795 автомашин.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU