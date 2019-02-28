Больше 503 млн рублей взыскано судебными приставами в Псковской области за услуги ЖКХ

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-28T10:41:02+03:00

Каждый сорок второй житель Псковской области не платит за коммунальные услуги. Фото: Влад КОМЯКОВ

Примерно каждый сорок второй житель региона не платит за коммуналку

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В Псковской области судебными приставами взыскано с граждан больше 503 млн рублей в пользу коммунальных предприятий, поставляющих ресурсы. Такие данные озвучил главный судебный пристав региона Сергей Колесников, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков». Он уточнил, что примерно каждый сорок второй житель области не платит за жилищно-коммунальные услуги.

В списке неоплаченных квитанций есть и средства на капитальный ремонт.

- Более 3 млн рублей было взыскано за капремонт в 2018 году, - сообщил руководитель Управления ФССП России по Псковской области. - 577 жителей остаются должны. Сумма долга на данный момент составляет 3,8 млн рублей.

Среди мер воздействия был, к примеру, арест имущества. За последние три года количество таких арестов выросло в два раза. Арестовывали и транспорт - список арестованных автомобилей судебными приставами за 2018 году увеличился на 795 автомашин.

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ИСТОЧНИК KP.RU