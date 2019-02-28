2019-02-28T10:41:02+03:00
Общество

Больше 503 млн рублей взыскано судебными приставами в Псковской области за услуги ЖКХ

Примерно каждый сорок второй житель региона не платит за коммуналку
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Каждый сорок второй житель Псковской области не платит за коммунальные услуги.Каждый сорок второй житель Псковской области не платит за коммунальные услуги.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В Псковской области судебными приставами взыскано с граждан больше 503 млн рублей в пользу коммунальных предприятий, поставляющих ресурсы. Такие данные озвучил главный судебный пристав региона Сергей Колесников, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков». Он уточнил, что примерно каждый сорок второй житель области не платит за жилищно-коммунальные услуги.

В списке неоплаченных квитанций есть и средства на капитальный ремонт.

- Более 3 млн рублей было взыскано за капремонт в 2018 году, - сообщил руководитель Управления ФССП России по Псковской области. - 577 жителей остаются должны. Сумма долга на данный момент составляет 3,8 млн рублей.

Среди мер воздействия был, к примеру, арест имущества. За последние три года количество таких арестов выросло в два раза. Арестовывали и транспорт - список арестованных автомобилей судебными приставами за 2018 году увеличился на 795 автомашин.

КСТАТИ

Из-за долгов из России не могут выехать 16 тысяч псковичей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Супружеская пара из Пскова отправится в колонию за предоставление квартиры наркоманам
Традиционная встреча воздухоплавателей в Великих Луках в 2019 году пройдет с 11 по 17 июня
Мошенники, готовые выплатить сказочные компенсации, лишили жителя Пскова денег
Экотехнопарки появятся в Псковской области к 2021 году
В конце мая в Москве пройдут дни Псковской области
Псковская область обратится к Москве за софинансированием экотехнопарков
Депутат Псковского областного Собрания: Это худшая весна для Пскова
Около 1000 алиментщиков в Псковской области объявлены в розыск
У судебных приставов Псковской области появились свои «дорожные карты»
В Великих Луках на улице Полевой неизвестные подожгли грузовик
В Псковской области нагрузка на одного судебного пристава превышает 3000 производств
В Псковской области трех иностранцев осудили за незаконную попытку пересечения границы с Латвией
Около двух тысяч псковичей получили квитанции по вывозу мусора с неверными данными
В Псковской области за взятничество осудили бывшего начальника исправительной колонии №4
Две многодетные семьи из Пскова получили сертификаты на покупку квартир
Дороги и улицы Пскова четыре дня никто не будет убирать
В магазинах Псковской области подорожали колбасы, творог и чай
В Пскове подрядчиков обяжут вести дорожно-патрульный журнал
Александр Нестерук: Сезон гриппа в Псковской области подходит к концу
В Пскове спасли провалившегося под лед реки Великой мужчину
Жители Псковской области стали чаще брать кредиты
В Великих Луках молодой человек пытался украсть металл с территории завода
Традиционное сожжение чучела Масленицы в 2019 году в Пскове состоится на Октябрьской площади
Руководитель псковского кондитерского предприятия увел у государства 75 млн рублей
В Псковской области две ресурсоснабжающие организации выложили в интернет информацию о себе после требования прокуратуры