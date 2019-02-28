Около 1000 алиментщиков в Псковской области объявлены в розыск

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-28T10:47:23+03:00

Не все родители торопятся платить алименты, общее число должников - больше четырех тысяч. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В Псковской области особое внимание судебными приставами уделяется работе с выплатами по алиментам. Как пояснил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по региону Сергей Колесников, сегодня в Псковской области около 4000 должников-алиментщиков. Это не только мужчины, но и женщины в том случае, когда после развода ребенок остается жить с уже бывшим супругом.

- Около 1000 алиментщиков объявлены в розыск, - сообщил главный судебный пристав региона.

В этом случае гражданам могут ограничить право выезда за рубеж, информацию о нем получают коллеги в других регионах. За минувший год 464 должника по алиментам привлекли к административной ответственности, 208 привлечены к уголовной ответственности, 11 должников получили реальный срок.

КСТАТИ

Годовая нагрузка на одного пристава составляет больше 3000 дел (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU