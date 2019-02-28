Депутат Псковского областного Собрания: Это худшая весна для Пскова

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-28T11:24:52+03:00

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Депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков раскритиковал уборку улиц региональной столицы.

- Это худшая весна за последние десять лет. К чему мы с вами приводим город? У меня вопрос: что дальше, - цитирует Антона Минакова корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Парламентарий уточнил, что на днях ему звонили родственники, разговор зашел о посещении Пскова.

- Я попросил их не приезжать в эти выходные. Мне стыдно показывать им город. Слишком много грязи, - подчеркнул Антон Минаков.

По словам депутата, такое отношение к городу недопустимо, особенно в рамках подготовки к предстоящим Ганзейским дням Нового времени.

КОНКРЕТНО

Жители Пскова в январе-феврале 2019 года жалуются на некачественную уборку города - снег не вывозят, снежные горы плывут, во дворах и на проезжей части лужи, асфальт из-за большого объема воды и низких ночных температур лопается и крошится (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU