Псковская область обратится к Москве за софинансированием экотехнопарков

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-28T11:55:51+03:00

В общей сложности на два объекта потребуется около 1 млрд рублей

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Псковская область будет обращаться за помощью к Москве, чтобы получить федеральное софинансирование для строительства в регионе двух экотехнопарков. Об этом сообщил и.о. председателя госкомитета Псковской области по делам строительства ЖКХ Сергей Грахов на парламентском часе в Псковском областном Собрании депутатов 28 февраля, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- Стоимость двух экотехнопарков - 1 млрд рублей, - уточнил он. - Построить такие сложные и дорогостоящие объекты весьма и весьма непросто, и в бюджете области таких денег нет.

Он подчеркнул, что строительство экотехнопарков – это следующий этап в рамках работы с утилизацией твердых коммунальных отходов в регионе. Сейчас реализуется первый этап. Работает Региональный оператор. Есть некоторые замечания от населения.

- Мы общаемся с людьми и заметили, люди не против самой реформы, не против платить за грамотное обращение с ТКО, они просто находятся в информационном вакууме, - сказал Сергей Грахов и добавил, что Регоператор не справляется с массовым потоком обращений, сейчас идет активная информационная кампания в СМИ по разъяснению правил утилизации отходов, их оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU