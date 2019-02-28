2019-02-28T12:00:42+03:00
Общество

В конце мая в Москве пройдут дни Псковской области

Кроме этого, администрация региона хочет перенять опыт столицы по оцифровке территорий
Виталий Суриков
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Псковская область в конце мая представит свой потенциал в Москве.Псковская область в конце мая представит свой потенциал в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В конце мая в Москве пройдут Дни Псковской области. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом договорились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Мероприятие пройдет с 23 по 24 мая. За это время жители и гости Москвы смогут не только познакомиться с богатой историей Псковской области, но и узнать о деловом, инвестиционном и туристическом потенциале региона. Подготовительные работы уже начались.

Сейчас решаются детали организационной работы при подготовке дней Псковской области в Москве, выбираются форматы презентаций. Власти столицы для этого выделяют площадки. В ближайшее время Москва может представить свой потенциал в Пскове.

Также власти Москвы поделятся опытом в оцифровке территории. Таким образом региональные власти и жители Псковской области смогут четко понимать принадлежность земли, чтобы предотвратить незаконные постройки и самозахват земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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