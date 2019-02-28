В конце мая в Москве пройдут дни Псковской области
В конце мая в Москве пройдут Дни Псковской области. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом договорились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и вице-мэр столицы Владимир Ефимов.
Мероприятие пройдет с 23 по 24 мая. За это время жители и гости Москвы смогут не только познакомиться с богатой историей Псковской области, но и узнать о деловом, инвестиционном и туристическом потенциале региона. Подготовительные работы уже начались.
Сейчас решаются детали организационной работы при подготовке дней Псковской области в Москве, выбираются форматы презентаций. Власти столицы для этого выделяют площадки. В ближайшее время Москва может представить свой потенциал в Пскове.
Также власти Москвы поделятся опытом в оцифровке территории. Таким образом региональные власти и жители Псковской области смогут четко понимать принадлежность земли, чтобы предотвратить незаконные постройки и самозахват земли.
ИСТОЧНИК KP.RU