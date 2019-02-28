Экотехнопарки появятся в Псковской области к 2021 году
В Псковской области к 2021 году могут появиться два экотехнопарка. Об этом заявил и.о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства ЖКХ Сергей Грахов.
- Экотехнопарки – это комплексы сооружений, на базе которых осуществляется мусоросортировка и глубокая мусоропереработка, - цитирует руководителя ведомства корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
Сергей Грахов подчеркнул, что «на территории области не планируют строить мусоросжигательный завод».
- Мы планируем мусор сортировать и перерабатывать, производить какую-то продукцию в Псковской области, - уточнил он. - По этому нацпроекту ориентируемся, что в 2021 году экотехнопарки построим. Если будет раньше, то раньше.
Стоимость проектов – около 1 млрд рублей. Регион намерен обращаться за федеральным софинансированием проекта (подробности).
КСТАТИ
В Псковской области за утилизацию ТКО взимается 94 рубля с человека. Средняя цифра по России - 110 рублей с человека.
ИСТОЧНИК KP.RU