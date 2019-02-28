2019-02-28T12:29:48+03:00
Общество

Экотехнопарки появятся в Псковской области к 2021 году

Региональные власти настаивают: мусоросжигательный завод строить не будут
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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К 2021 году в Псковской области могут появиться экотехнопарки - площадки, где мусор будут сортировать и перерабатывать.К 2021 году в Псковской области могут появиться экотехнопарки - площадки, где мусор будут сортировать и перерабатывать.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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В Псковской области к 2021 году могут появиться два экотехнопарка. Об этом заявил и.о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства ЖКХ Сергей Грахов.

- Экотехнопарки – это комплексы сооружений, на базе которых осуществляется мусоросортировка и глубокая мусоропереработка, - цитирует руководителя ведомства корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Сергей Грахов подчеркнул, что «на территории области не планируют строить мусоросжигательный завод».

- Мы планируем мусор сортировать и перерабатывать, производить какую-то продукцию в Псковской области, - уточнил он. - По этому нацпроекту ориентируемся, что в 2021 году экотехнопарки построим. Если будет раньше, то раньше.

Стоимость проектов – около 1 млрд рублей. Регион намерен обращаться за федеральным софинансированием проекта (подробности).

КСТАТИ

В Псковской области за утилизацию ТКО взимается 94 рубля с человека. Средняя цифра по России - 110 рублей с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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