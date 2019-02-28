Мошенники, готовые выплатить сказочные компенсации, лишили жителя Пскова денег
Полиция разыскивает мошенников, нажившихся на доверчивом жителе Пскова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчине позвонили неизвестные и рассказали, что руководство фирмы, в которой он покупал медицинские товары, стало фигурантами уголовного дела. Все граждане, которые в нее обращались, могут рассчитывать на компенсации. И сумма была названа весьма солидная. Но, предупредил звонивший, для этого необходимо оплатить страховку и ряд услуг посредника.
Мужчина согласился и даже перевел мошенникам 110 тысяч рублей. Но затем «щедрые посредники» перестали выходить на связь. И Пскович вынужден был обратиться в полицию.
Сейчас устанавливаются личности причастных к этому мошенничеству.
КСТАТИ
Пенсионерка из Пскова Евдокия Егорова тоже потеряла деньги на подобных звонках о компенсации за приобретенное ранее медицинское оборудование. Женщина в деталях рассказала «Комсомолке» о работе мошенников (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU