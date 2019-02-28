Мошенники, готовые выплатить сказочные компенсации, лишили жителя Пскова денег

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-28T12:47:26+03:00

Житель Пскова лишился 110 тысяч рублей - мошенники пообещали ему компенсацию за покупку в медицинской компании. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Полиция разыскивает мошенников, нажившихся на доверчивом жителе Пскова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчине позвонили неизвестные и рассказали, что руководство фирмы, в которой он покупал медицинские товары, стало фигурантами уголовного дела. Все граждане, которые в нее обращались, могут рассчитывать на компенсации. И сумма была названа весьма солидная. Но, предупредил звонивший, для этого необходимо оплатить страховку и ряд услуг посредника.

Мужчина согласился и даже перевел мошенникам 110 тысяч рублей. Но затем «щедрые посредники» перестали выходить на связь. И Пскович вынужден был обратиться в полицию.

Сейчас устанавливаются личности причастных к этому мошенничеству.

КСТАТИ

Пенсионерка из Пскова Евдокия Егорова тоже потеряла деньги на подобных звонках о компенсации за приобретенное ранее медицинское оборудование. Женщина в деталях рассказала «Комсомолке» о работе мошенников (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU