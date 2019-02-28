2019-02-28T14:18:53+03:00
Общество

Традиционная встреча воздухоплавателей в Великих Луках в 2019 году пройдет с 11 по 17 июня

Соревнования по «кей-грабу» пройдут в первый же день
Виталий Суриков
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В Великих Луках встреча воздухоплавателей пройдет уже 24-ый раз. Фото: Александр Воробьев.В Великих Луках встреча воздухоплавателей пройдет уже 24-ый раз. Фото: Александр Воробьев.
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Традиционная встреча воздухоплавателей в Великих Луках в 2019 году, уже 24-ая по счету, пройдет с 11 по 17 июня. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, соревнования по «кей-грабу» пройдет в первый же день с 20.00 до 21.00.

На следующий день, 12 июня, состоится торжественное открытие встречи воздухоплавателей. Спортсмены проедут по центральным улицам Великих Лук, после чего состоится одновременный старт аэростатов с территории крепости. Это запланировано с 19.00 до 21.00.

С 13 по 16 июня воздухоплаватели будут бороться за многочисленные призы, например, 12-ый Кубок Дружбы, 13-йы Кубок княгини Ольги и другие. Награждение пройдет 17 июня. в этот же день над Великими Луками пройдет ночное свечение аэростатов. Спортсмены порадуют жителей и гостей города на Ловати 17 июня в 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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