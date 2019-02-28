Супружеская пара из Пскова отправится в колонию за предоставление квартиры наркоманам

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-28T14:25:33+03:00

В Пскове супружеская пара приговорена к двум годам лишения свободы за предоставление жилья своим приятелям для употребления наркотиков. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Около недели знакомые, употребляющие наркотики, проживали в их квартире

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Супружескую пару из Пскова приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать свой срок муж и жена будут в колонии общего режима. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, таково решение Псковского городского суда.

Наказание муж и жена понесли за предоставление своей квартиры знакомым, которые употребляли наркотики. В Уголовном кодексе есть даже статья за подобное преступление - ч.2 ст.232 УК РФ.

Происходило все в одном из многоквартирных домов на Рижском проспекте. В конце августа супруги приютили своих друзей, в начале сентября те покинули гостеприимных хозяев.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы, а женщине – в виде 2 лет, - уточнили в ведомстве.

Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU