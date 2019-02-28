СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-28T15:36:37+03:00

30 апреля в Псковской области - День водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом. Фото: Владимир Кольцов

Отмечать его жители региона будут 30 апреля

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В календаре праздников Псковской области появился День водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, памятная дата теперь закреплена на законодательном уровне.

На заседании областного Собрания депутатов 28 февраля такую инициативу выдвинула парламентарий Дарья Козьякова. Изменения внесли в закон Псковской области «О копии Знамени Победы». За это проголосовали подавляющее большинство депутатов.

Теперь в этот день копии Знамени Победы будут украшать административные здания наряду с флагом Российской Федерации. Также Знамя можно будет поднимать на флагштоках.

КСТАТИ

День водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом будет праздноваться в Псковской области 30 апреля.

КОНКРЕТНО

Идрица наравне со многими районами Псковской области в 2019 году празднует 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Наименование «Идрицкая» носит и 150-ая стрелковая дивизия, бойцы которой водрузили Знамя Победы на Рейхстаг.

ИСТОЧНИК KP.RU