До окончания приема заявок на конкурс «Лучший псковский свадебный фотограф» осталось 7 дней

СЕГОДНЯ 16:01 2019-02-28T16:01:49+03:00

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До окончания приема заявок на конкурс «Лучший псковский свадебный фотограф» осталось семь дней. Именно 7 марта с 16.00 загрузить снимки уже будет нельзя.

К трем часам дня 28 февраля в конкурсный альбом загружено 32 работы. Их авторами стали 11 псковских фотографов. Все снимки различаются между собой не только временем года, но и подходом мастера к композиции в кадре.

После окончания приема заявок на сайте «Комсомольской правды - Псков» начнется читательское голосование за лучший снимок. Но не только читатели будут иметь право голоса. Свои предпочтения выскажет и экспертное жюри.

КСТАТИ

Организатором конкурса выступает «Комсомольская правда - Псков». Имя победителя станет известно 23 марта во время проведения выставки «Свадьба EXPO».

КОНКРЕТНО

Конкурсные работы можно загружать СЮДА. Полные правила участия в конкурсе ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU