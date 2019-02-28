Современный выставочный зал появится в старом Старом Изборске

СЕГОДНЯ 17:06 2019-02-28T17:07:43+03:00

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В Старом Изборске появится современный выставочный зал. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, строительство профинансирует компания «Транснефть».

Общая стоимость проекта составит 50 миллионов рублей. Больше половины денег, то есть 30 миллионов рублей, регион получит уже в ближайшее время. Закончить работу планируется в конце 2019 - начале 2020 года. Проект нового здания уже разработан и получил положительную оценку государственной экспертизы.

Что из себя новое выставочное пространство будет представлять? Это будет несколько одноэтажных блоков. Особенностью проекта станет то, что он не будет выделяться среди исторической застройки Изборского музея-заповедника. Внутреннее пространство легко можно будет трансформировать под нужды определенной выставки.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU