Жителям Псковской области компания Теlе2 предлагает новый продукт

СЕГОДНЯ 17:27 2019-02-28T17:27:53+03:00

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Компания Tele2 запускает уникальный для российского телеком-рынка продукт – перенос остатков услуг для новых абонентов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в компании, воспользоваться такой услугой смогут и жители Псковской области.

Неизрасходованные минуты и гигабайты у абонентов других операторов теперь можно сохранить при подключении к Tele2.

Данное предложение бесплатно и доступно при подключении к Tele2 или переходе по MNP на тарифы линейки «Мой Tele2». Чтобы воспользоваться услугой, абонент лишь подтверждает наличие остатков. Затем он может перенести минуты и гигабайты, которые не успел израсходовать на тарифе у любого другого оператора.

- Именно с переноса остатков Tele2 стала завоевывать репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи. За два года услуга доказала свою популярность: сейчас ею пользуется треть всех клиентов оператора, и она стала символом «других правил», - рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. - Мы расширяем аудиторию сервиса и предлагаем воспользоваться им еще и абонентам других операторов при подключении к Tele2.

ИСТОЧНИК KP.RU