Открытие выставки французских фотографов в Пскове перенесено
В Пскове по техническим причинам переносится открытие выставки «Лучшие фотографы Лазурного побережья». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили организаторы мероприятия. Этот проект организован в сотрудничестве с фотостудией «LIS». Всего в состав экспозиции войдет 50 работ с французской ривьеры. Их авторами стали больше двадцати фотохудожников.
Первоначально предполагалось, что выставка откроется 1 марта. Но в связи с задержкой при пересылке фоторабот сроки монтажа и приема гостей сдвинулись. Точная дата открытия будет сообщена дополнительно.
КСТАТИ
Фотографии, вошедшие в экспозицию, можно будет приобрести, чтобы в доме появился свой маленький кусочек Франции.
КОНКРЕТНО
Выставка будет представлена в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский пер., 2).
ИСТОЧНИК KP.RU