2019-02-28T18:21:18+03:00
Звезды

Открытие выставки французских фотографов в Пскове перенесено

Причиной стала задержка при пересылке фотографий Франции
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Пскове по техническим причинам перенесли дату открытия выставки «Лучшие фотографы Лазурного побережья». Фото организаторов мероприятия.В Пскове по техническим причинам перенесли дату открытия выставки «Лучшие фотографы Лазурного побережья». Фото организаторов мероприятия.
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В Пскове по техническим причинам переносится открытие выставки «Лучшие фотографы Лазурного побережья». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили организаторы мероприятия. Этот проект организован в сотрудничестве с фотостудией «LIS». Всего в состав экспозиции войдет 50 работ с французской ривьеры. Их авторами стали больше двадцати фотохудожников.

Первоначально предполагалось, что выставка откроется 1 марта. Но в связи с задержкой при пересылке фоторабот сроки монтажа и приема гостей сдвинулись. Точная дата открытия будет сообщена дополнительно.

КСТАТИ

Фотографии, вошедшие в экспозицию, можно будет приобрести, чтобы в доме появился свой маленький кусочек Франции.

КОНКРЕТНО

Выставка будет представлена в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский пер., 2).

ИСТОЧНИК KP.RU

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