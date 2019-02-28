28 Февр. 21:32 2019-02-28T21:35:01+03:00

Руководство группы компаний "Титан" пытается донести до псковичей информацию о безопасности предприятия. Фото: стоп-кадо обращения Михаила Сутягинского к псковичам.

Изменить размер текста: A A

Руководство «Титан-полимера» записало видеообращение к жителям Псковской области. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», о будущем производстве рассказал глава группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский.

- Комплекс, который планируется построить в особой экономической зоне «Моглино», - градообразующее предприятие, - заметил Михаил Сутягинский. – Оно будет первым по налогам в регионе. Производство замедлит отток молодежи, а также предоставит больше двух тысяч рабочих мест.

Также глава группы компаний «Титан» заверил, что производимая пленка совершенно безвредна. Продукция, которую будет производить комплекс, используется в производстве техники, в медицине, в упаковке еды. По классу опасности производство полиэтилентерефталатной пленки находится ниже, чем некоторые производства продуктов питания.

В завершении своего выступления Михаил Сутягинский призвал не верить высказываниям с «высоких трибун» и мнениям «псевдоэкологов».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/694696" frameborder="0"></iframe> Глава группы компаний "Титан" Михаил Сутягинский обратился к псковичам.Он рассказал о специфике строящегося предприятия и о той пользе, которую оно принесет! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU