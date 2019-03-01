Псковские пограничники не пустили в Россию 18 тонн контрабандных яблок и груш

СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-01T09:43:58+03:00

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Псковские пограничники не пропустили в Россию больше 18 тонн контрабандных яблок и груш. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления МСЧ России по Псковской области, нарушители везли фрукты на четырех машинах.

Первое задержание произошло в Себежском районе. Пограничники узнали, что два грузовых автомобиля едут объездными дорогами подальше от основных магистралей. Сотрудники управления вместе с таможенниками выехали и остановили транспорт для проверки. В кузовах пограничники обнаружили 16 тонн яблок польского происхождения, запрещенных к ввозу в Россию. При этом водители рассказали, что везли фрукты для продажи.

Второй случай задержания произошел недалеко от Палкино. Два небольших грузовика везли чуть больше двух тонн яблок и груш. Вот только у водителей не было при себе никаких сопроводительных документов, поэтому невозможно было определить откуда фрукты взялись.

ИСТОЧНИК KP.RU