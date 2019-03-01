В Печорском районе из-за неосторожного обращения с огнем сгорел дачный дом
В садоводческом товариществе «Юрьевские горы» Печорского района сгорел дачный дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время инцидента никто не пострадал.
- О пожаре стало известно 28 февраля в 20.30, рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия направили две пожарные машины и шесть спасателей.
Строение выгорело полностью. Специалисты в качестве основной версии возгорания выдвинули неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Точную картину происшествия еще предстоит выяснить.
КСТАТИ
18 февраля в этом садоводческом товариществе неизвестные подожгли сарай. Спасателям удалось оперативно потушить пожар и не дать распространиться огню на другие постройки (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU