В Печорском районе из-за неосторожного обращения с огнем сгорел дачный дом

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-01T10:29:44+03:00

Пока что основной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем, хотя совсем недавно в садоводческом товариществе подожгли сарай. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Во время инцидента никто не пострадал

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В садоводческом товариществе «Юрьевские горы» Печорского района сгорел дачный дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время инцидента никто не пострадал.

- О пожаре стало известно 28 февраля в 20.30, рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия направили две пожарные машины и шесть спасателей.

Строение выгорело полностью. Специалисты в качестве основной версии возгорания выдвинули неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Точную картину происшествия еще предстоит выяснить.

КСТАТИ

18 февраля в этом садоводческом товариществе неизвестные подожгли сарай. Спасателям удалось оперативно потушить пожар и не дать распространиться огню на другие постройки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU