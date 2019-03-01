Скрывавшегося 8 лет алиментщика задержали в Пскове
В Пскове задержан мужчина, которого разыскивали судебные приставы за неуплату алиментов своему ребенку. Поиски продолжались восемь лет и не давали результатов. Помог случай. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского Линейного отдела МВД России на транспорте, мужчину остановили в тот момент, когда он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Сотрудники транспортной полиции попросили документы. Стали пробивать по базе данные, вдруг за этим человеком числятся и другие правонарушения.
И вот в этот самый момент выяснилось, что мужичка, который довольно давно счастливо живет в Пскове, разыскивают как злостного неплательщика алиментов. За восемь лет накопилось около 600 тысяч рублей долгов перед оставленным несовершеннолетним ребенком.
Был составлен протокол за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. А потом мужчину передали судебным приставам.
ИСТОЧНИК KP.RU