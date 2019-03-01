2019-03-01T13:39:15+03:00
Происшествия

Скрывавшегося 8 лет алиментщика задержали в Пскове

Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и был остановлен сотрудниками транспортной полиции
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове при переходе железнодорожных путей на опасном участке дороги сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который оказался разыскиваемым алиментщиком.В Пскове при переходе железнодорожных путей на опасном участке дороги сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который оказался разыскиваемым алиментщиком.Фото: Степан СТЕПАНОВ
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В Пскове задержан мужчина, которого разыскивали судебные приставы за неуплату алиментов своему ребенку. Поиски продолжались восемь лет и не давали результатов. Помог случай. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского Линейного отдела МВД России на транспорте, мужчину остановили в тот момент, когда он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Сотрудники транспортной полиции попросили документы. Стали пробивать по базе данные, вдруг за этим человеком числятся и другие правонарушения.

И вот в этот самый момент выяснилось, что мужичка, который довольно давно счастливо живет в Пскове, разыскивают как злостного неплательщика алиментов. За восемь лет накопилось около 600 тысяч рублей долгов перед оставленным несовершеннолетним ребенком.

Был составлен протокол за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. А потом мужчину передали судебным приставам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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