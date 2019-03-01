Жительницу Псковской области наказали за поездку в Москву

СЕГОДНЯ 13:46 2019-03-01T13:46:51+03:00

Жительница Псковской области после освобождения из мест лишения свободы проигнорировала запреты на переезд и отправилась в Москву. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Жительницу Псковской области приговорили к пяти месяцам лишения свободы, правда, условно. Причиной стало нарушение условий административного надзора. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Дедовичского района, 32-летняя женщина не так давно вернулась из мест лишения свободы. По правилам ей следовало регулярно приходить и отмечаться в районном отделе полиции. Кроме того, барышне запретили бывать в кафе и ресторанах, где продают алкоголь, домой она должна была возвращаться не позднее 23 часов, и оставаться в квартире дол 6 часов утра. Еще одним ограничением стал запрет на выезд из своего населенного пункта. Но вопреки всем правилам женщина самовольно поехала в Москву.

- Суд назначил наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU